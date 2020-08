Erst Ziege im Auto transportiert und dann geschächtet

Goslar. Schächten verstößt in Deutschland gegen das Tierschutzgesetz. Doch der Beschuldigte beging noch eine weitere Straftat.

Zeugen haben der Polizei Goslar am Samstag, 15. August, einen kuriosen Vorfall gemeldet: Gegen 16 Uhr wurde die Polizei informiert, dass aus dem Kofferraum eines Pkw BMW, welcher in der Jacobsonstraße abgestellt war, eine lebende Ziege geholt und in ein Haus gebracht worden sei.

Bei einer Überprüfung durch die eingesetzten Beamten musste festgestellt werden, dass das Tier kurz vor dem Eintreffen der Beamten geschächtet worden war. Ein klarer Verstoß gegen das in Deutschland geltende Tierschutzgesetz. Es sei denn, es liegt eine behördliche Ausnahmegenehmigung vor. Da dies nicht der Fall war, wurde gegen einen 28-jährigen Mann mit Wohnsitz in Neuwallmoden Strafanzeige erstattet.

Dabei kam gleich noch eine weitere Straftat ans Licht: Der Beschuldigte hatte den BMW offenbar gefahren, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Jetzt laufen gegen den 28-Jährigen also gleich zwei Verfahren. pol