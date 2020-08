Falsche Polizeibeamte

Goslar. Am 14. August in der Zeit von 13 Uhr bis 15 Uhr kam es im Bad Harzburger Ortsteil Bündheim gleich zu fünf Fällen von „falschen Polizeibeamten“. Dabei wurden die Geschädigten, es handelte sich jeweils um ältere Menschen, von einer männlichen Person angerufen, die sich als Polizeibeamter ausgab und nach Wertgegenständen und Bargeld fragte. Diese Begehungsweise wurde bereits mehrfach durch die Polizei in der Presse veröffentlicht. Daher erkannten die Geschädigten, dass hier eine strafbare Handlung vorliegt und beendeten das Gespräch. Gegen die falschen Polizeibeamten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. pol

