Clausthal-Zellerfeld. Eine Schlange hatte sich in einem Kellerfenster in Clausthal-Zellerfeld verfangen und konnte sich nicht befreien. Ein Anwohner rief die Polizei.

Am Mittwochabend meldete ein Anwohner des Arnikawegs in Clausthal der Polizei eine ca. 60 cm lange Schlange in hilfloser Lage. Die Schlange hatte sich an der Verriegelung eines Kellerfensters verfangen und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Die Beamten baten das Clausthaler Tierasyl um Hilfe. Eine Mitarbeitern befreite die Ringelnatter mit einem beherzten Griff. Das Tier trat umgehend die Flucht in den angrenzenden Wald an, berichtet die Polizei abschließend. pol