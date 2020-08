Tatort-Team dreht in der Pathologie der Uniklinik Göttingen

Regisseur Stefan Krohmer (weißes Shirt) in der UMG-Pathologie, am Kühlfach Marcel Krebs (UMG-Pathologie) sowie die Schauspielerinnen Maria Furtwängler (links) und Florence Kasumba (Bildmitte).

Göttingen. Zehn Lieferwagen, Kleinlaster und Lastkraftwagen sowie 15 Pkw brachten das ganze Equipment an den Drehort in Göttingen.

Großer Trubel am Universitätsklinikum in Göttingen: Nach den Dreharbeiten in der Göttinger Innenstadt (wir berichteten) war das Filmteam des Göttinger NDR-Tatorts am Dienstagnachmittag zu Gast im Institut für Pathologie der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Ein großer Tross an Fahrzeugen sowie fast 40 Teammitglieder umfasste das Aufgebot.

Beide Hauptdarstellerinnen, Maria Furtwängler und Florence Kasumba, wurden vom Vorstand der UMG, Prof. Dr. Wolfgang Brück, Sprecher des UMG-Vorstandes, und Dr. Martin Siess, Vorstand Krankenversorgung, sowie von der stellvertretenden Leitung des Instituts für Pathologie, Oberärztin Dr. Julia Kitz, begrüßt. Während der Aufbauphase des Filmsets fand sich Zeit für einen kurzen Austausch.

Durch Corona gestaltete sich der Aufbau aufwendiger: Etwa zehn Lieferwagen, Kleinlaster und Lkw sowie 15 Pkw brachten das ganze Equipment an den Drehort: Kamera, Kamerakran und -wagen, Licht und Tontechnik wurden über einen Seiteneingang in die Räume des Instituts für Pathologie gebracht.

Keine Fahrgemeinschaften

Das Team durfte wegen der Corona-Situation keine Fahrgemeinschaften bilden und reiste deshalb mit mehreren Fahrzeugen an. Das Filmteam selbst achtet konsequent auf Testungen, um weder sich selbst noch die Darsteller zu gefährden.

Ein Kamerakran wird zum Drehort gebracht. Foto: Swen Pförtner / UMG

Zusätzlich waren alle Teammitglieder Anfang der Woche auf Covid-19 getestet worden, die Tests wurden vom Abstrichteam und dem Labor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie der UMG übernommen. Alle Befunde waren negativ, so dass beim Dreh die Teammitglieder und Darsteller den Mindestabstand unterschreiten und enger beieinander stehen konnten. Eingehalten wurden zudem von allen Beteiligten die Abstandsregelungen und das Tragen des Mund-Nase-Schutzes bei Aufbau und am Filmset selbst.

Leiche identifiziert

Das Filmteam war mit 37 Personen vor Ort – einschließlich der Darsteller und Komparsen aus der UMG. Marcel Krebs und Christian Sander aus dem Institut für Pathologie sowie Michael Selke, Mitarbeiter im Zentral-OP und Rettungssanitäter, warteten geduldig auf ihren Einsatz. Gedreht wurde an der UMG eine Befragung und eine Identifizierung der Leiche.

Maria Furtwängler bei den Dreharbeiten im Klinikum Göttingen. Sie spielt die Kommissarin Charlotte Lindholm. Foto: Swen Pförtner / UMG

Dabei handelte es sich um die Leiche der Studentin Mira, die in einem kleinen Park an einem See gefunden worden war. Das Opfer wurde erst brutal vergewaltigt, dann ermordet. Die Kommissarinnen müssen nun untersuchen, ob Mira Opfer des „Wikingers“ geworden sein könnte. Ein Serientriebtäter, der Göttingen unsicher macht. Und die heile Welt der Universitätsstadt in ihren Grundfesten erschüttert.

Gegen 19 Uhr waren die Filmarbeiten und der Abbau beendet, das Filmteam rückte ab und im Kühlraum der Pathologie kehrte wieder Ruhe ein. Der mittlerweile vierte Göttinger Tatort soll voraussichtlich im kommenden Jahr gesendet werden. kic

Bei der Begrüßung (von links): Dr. Martin Siess (Vorstand Krankenversorgung), Maria Furtwängler, Florence Kasumba, Dr. Julia Kitz (stellv. Leitung des Instituts für Pathologie) und Prof. Dr. Wolfgang Brück (Sprecher des Vorstandes der UMG). Foto: Swen Pförtner / UMG