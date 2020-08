Feuer in Braunlage: Fassade der Tennishalle brennt

Zu einem Feuer in der Tennishalle in der Elbingeröder Straße wurde die Freiwillige Feuerwehr Braunlage am Dienstag kurz vor 10 Uhr alarmiert. Wie Christopher Karnovsky, Pressesprecher der Braunlager Wehr, mitteilt, konnte nach erster Lageerkundung ein etwa 15 Quadratmeter großes brennendes Fassadenelement auf der Gebäuderückseite festgestellt werden.

Unter schwerem Atemschutz

Nachdem das Feuer unter schwerem Atemschutz gelöscht und der Bereich mit der Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester kontrolliert worden war, konnte das Gebäude mit einem Hochdrucklüfter belüftet und somit entraucht werden. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben.

Im Einsatz an der Tennishalle waren ein erweiterter Löschzug der Ortsfeuerwehr Braunlage, der Stadtbrandmeister Braunlage, der Kreisbrandmeister des Landkreises Goslar sowie der Rettungsdienst und die Polizei. ffw