„Hybridsemester“: Jetzt für neues Wintersemester im Harz bewerben

Modern, persönlich und auf einem Campus im Grünen – so ist das Studium an der TU Clausthal (wie hier im Praktikumssaal für den Studiengang Elektrotechnik).

Studenten erwartet an der TU Clausthal moderne Lehre, familiäre Atmosphäre und ein Campus im Grünen. Der Vorlesungsbeginn im Wintersemester ist am 26. Oktober. Noch können sich Studieninteressierte für das gesamte Fächerspektrum der Technischen Universität mit mehr als 30 Studiengängen bewerben.

Im Bachelorbereich läuft der Zeitraum bis zum 15. Oktober, für Master-Studierende bis zum 1. Oktober. Auch für den zulassungsbeschränkten, innovativen Bachelor-Studiengang Digital Technologies, der zusammen mit der Ostfalia-Hochschule angeboten wird, wurde die Bewerbungsfrist auf den 20. August verlängert.

Kürzlich sind an der TU Clausthal die Lehrveranstaltung in einem überwiegend digitalem Sommersemester zu Ende gegangen. Lob gab es für das virtuelle Semester vom niedersächsischen Wissenschaftsminister: „Trotz ihrer kurzfristigen Einführung hat sich die digitale Lehre als zuverlässig erwiesen und insbesondere mit Blick auf größere Vorlesungen auch skeptische Stimmen überzeugen können“, sagte Björn Thümler. Für das kommende Semester erwartet der Minister an allen Hochschulen Niedersachsens eine Mischung aus Präsenz- und Online-Lehre.

Gesundheitsschutz hat Priorität

„Grundsätzlich gilt: Priorität hat der Gesundheitsschutz“, sagt Professor Gunther Brenner, TU-Vizepräsident für Studium und Lehre. Da bei allen Veranstaltungen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind, werden Präsenzformate nur bis zu einer gewissen Anzahl von Teilnehmern möglich sein. Das heißt, Praktika, Seminare und kleinere Vorlesungen können im Wintersemester in Präsenz stattfinden, während größere Vorlesungen digital ablaufen. Im Zuge der Welcome Weeks soll es auch für Studienanfänger spezielle Präsenzveranstaltungen mit Hygieneregeln geben. Sie dienen dazu, die persönliche Vernetzung unter den neuen Studierenden zu fördern und die Uni besser kennen zu lernen. Weitere Informationen für Studieninteressierte gibt es dazu auf der TU-Homepage (https://www.tu-clausthal.de/studieninteressierte) unter „Ausprobieren und Vorbereiten“.

Die TU Clausthal ist eine international geprägte Universität. Wunsch ist es, auch Studierende aus aller Welt nicht nur digital, sondern physisch im Oberharz willkommen zu heißen.

„Mein Leben an der Uni“

„Die TU Clausthal freut sich auf neue Studierende“, unterstreicht Professor Brenner. Wer sich vorab einen Eindruck von der „Uni im Grünen“ verschaffen will, von ihren Besonderheiten und ihren Studiengängen, wird im Netz fündig. Unter dem Motto „Mein Leben an der Uni“ erzählen Studierende ihre Geschichte (https://meinleben.tu-clausthal.de) und anhand von Videos erklären sie, worum es in den einzelnen Bachelor-Studiengängen geht.