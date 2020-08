Großbrand auf Versuchsgut der Universität Göttingen

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Abend des 6. August gegen 17 Uhr zu einem Großbrand auf einem Versuchsgut der Georg-August-Universität Göttingen, das für Tierzucht und Tierhaltung genutzt wird. Alle Mitarbeiter des Versuchsgutes in Relliehausen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Eine bislang unbestimmte Anzahl der Tiere konnte aus den brandbetroffenen Gebäuden gerettet werden. Durch das Veterinäramt wurden schwer verletzte Tiere von ihrem Leiden erlöst. Die Löscharbeiten dauern noch an, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zahlreiche Straßen wurden gesperrt

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits drei Gebäude bzw. Stallungen in Vollbrand. Rund um das Gelände des Versuchsgutes kam es zu weiträumigen Straßensperrungen. Eine Evakuierung der Anwohner der umliegenden Wohnhäuser war nicht erforderlich.

Es befanden sich rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Einbeck, Dassel, Northeim, Hardegsen, Stadtoldendorf und Ortsteile sowie die THW-Ortsgruppen Northeim und Einbeck im Einsatz. Das Feuer ist nach Angaben der Einsatzkräfte unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten am morgen des 7. August noch an.

Sachschaden liegt bei mehreren hunderttausend Euro

Das zuständige Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von geschätzten mehreren hunderttausend Euro.