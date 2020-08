Köhler: „Gewalt, Ausgrenzung und Ignoranz sind hier unerwünscht“

Am Wochenende um den 1. August wurden im Göttinger Stadtteil Grone Flyer verteilt, die die Identitäre Bewegung zum Absender haben. Die Flyer wurden unter anderem in Briefkästen von Familien mit vermeintlichem Migrationshintergrund gesteckt. Inhaltlich macht das Dokument Stimmung gegen Einwanderinnen und Einwanderer und fordert beispielsweise ein Ende der Integration sowie eine Rückkehr in Herkunftsländer. Das teilt die Stadt Göttingen in einer Presseerklärung mit.

Demnach findet Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler zu dieser Aktion klare Worte: „Dieser Text ist perfide und abscheulich. Das ist ein primitiver Versuch, bestimmte Bevölkerungsgruppen in Angst zu versetzen. Ich verurteile diese Aktion aufs Schärfste.“

Für ein gedeihliches gesellschaftliches Miteinander sei es wichtig, das Gemeinsame zu benennen, anstatt das Trennende hervorzuheben. „Es ist selbstverständlich, dass Menschen unterschiedlich sind. Alles andere wäre langweilig“, so Köhler. Anstatt die Bevölkerung aufzustacheln und mit Verschwörungstheorien zu verunsichern, sei es wichtig, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen, sagt der Oberbürgermeister.

„Die Identitäre Bewegung will das nicht. Sie sorgt stattdessen dafür, dass Vorurteile bekräftigt werden. Sie will Vielfalt als Gefahr brandmarken. Sie will Menschen in Schubladen stecken und nach Religion, Hautfarbe, Geschlecht oder sexueller Orientierung sortieren. Sie will ewig gestrig bleiben.“

Für ihn sei diese Aktion Ansporn, den Kampf gegen Intoleranz, gegen Faschismus und Rassismus engagiert fortzusetzen. „Göttingen ist eine weltoffene, eine tolerante und eine vielfältige Stadt. Gewalt, Ausgrenzung und Ignoranz sind hier unerwünscht“, so Köhler abschließend.