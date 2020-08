Wie geschaffen für heiße Tage

Hochsommerliche Temperaturen sind angesagt, und die für einen längeren Zeitraum. Da locken die herrlichen in den Wäldern gelegenen Harzteiche, einst Bestandteil der Harzer Wasserwirtschaft, zu einem Badeausflug.

Schon am vergangenen Wochenende nutzten viele Besucher die Seen für eine willkommene Abkühlung im Oberharz. Am beliebten Hasenbacher Teich bei Buntenbock war der Parkplatz schon am Mittag überfüllt und die Pkw reihten sich entlang der B241 wie an einer Perlenschnur. Doch wer einen kleinen Fußmarsch auf sich nimmt, findet an den vielen Teichen immer ein ruhiges Fleckchen.