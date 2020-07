Touristisches Master-Programm startet mit neuem Konzept

Die akademische Ausbildung in Wernigerode zeichnet sich unter anderem durch eine familiäre Atmosphäre und engen Kontakt zu den Professorinnen und Professoren aus.

Das touristische Master-Programm der Hochschule Harz wurde weiterentwickelt und geht im Wintersemester 2020/21 nicht nur unter dem neuen Namen „Tourism and Destination Management“, sondern auch mit einem neuen Konzept an den Start. Dieses integriert das Feedback von Studierenden und Absolventen.

Im neuen Konzept wurde also die Stimme der Studierenden und Absolventen gehört, wie Studiengangskoordinator Prof. Dr. Sven Groß erklärt: „Das Angebot besteht unter dem Namen ‚Tourism and Destination Development‘ bereits seit 2007. Seitdem ist viel passiert in einer dynamischen Branche wie der Tourismuswirtschaft.“ Weiter sagt der Hochschullehrer für Verkehrsträger-Management: „Nach Befragungen und Analysen legen wir den Schwerpunkt nun auf das (Destinations-)Management, gleichzeitig binden wir aktuelle Themen, wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Tourismuspsychologie, ein und bauen sowohl Projektarbeit als auch die englischsprachige Lehre aus.“

Absolventen-Befragung belegt gute Etablierung im Arbeitsleben

Bereits vor der Weiterentwicklung war der Studiengang erfolgreich. Eine Absolventen-Befragung aus dem Jahr 2018 belegt die gute Etablierung im Arbeitsleben, eine hohe Zufriedenheit (1,7) und Weiterempfehlungsbereitschaft (1,6), gleichzeitig gab es etliche Ideen zur Modernisierung des Angebots, die jetzt – gemeinsam mit dem Feedback von Tourismusexperten – aufgegriffen wurden.

Prof. Dr. Sven Groß hat mit dem Kollegium des Instituts für Tourismusforschung das touristische Master-Programm der Hochschule weiterentwickelt. Foto: Hochschule Harz / HSH

Neu ist auch die ganzjährige Immatrikulation: Sowohl die drei- als auch die viersemestrige Studienvariante (210 bzw. 180 ECTS im Bachelor) werden zum Winter- und Sommersemester zugelassen. Bewerbungsfristen sind der 31. August und der 28. Februar.

Weitere Informationen zum Studiengang unter www.hs-harz.de/tdm.