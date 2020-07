Mieter findet schlafenden Einbrecher in seiner Wohnung

Göttingen. Beim Einbrechen eingeschlafen? Nicht schlecht staunte ein Mieter in Göttingen, als er am Samstagmorgen in seine Wohnung kam.

Nicht schlecht staunte am Samstagmorgen ein Mieter in der Langen-Geismar-Straße in Göttingen, als er gegen 8.55 Uhr in seine Wohnung zurückkehrte: Ein unbekannter Mann lag dort in seiner Wohnung und schlief. Der 29-jährige Wohnungsmieter schloss daraufhin wieder die Wohnungstür und alarmierte die Polizei, welche den schlafenden Einbrecher schließlich weckte.

Einbrecher wurde müde

Wie sich herausstellte, hatte sich der 39 Jahre alte Täter in der Nacht zu Samstag gewaltsam Zutritt zur Wohnung des 29-Jährigen verschafft. Hier durchsuchte er zunächst die Räumlichkeiten nach Diebesgut und wurde dann so müde, dass er sich anschließend in der Wohnung schlafen legte.

Polizei weckt schlafenden Dieb

Nachdem die eingesetzten Beamten ihn geweckt hatten, musste der 39-Jährige mit zur Polizeidienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. pol