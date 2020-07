Transporter erfasst Fahrradfahrer in Northeim

Verletzt wurde am Freitagmorgen ein Radfahrer bei einem Unfall im Hengstbachweg in Northeim. Der Radfahrer wurde von einem Transporter erfasst, als der Transporter-Fahrer von der Herzog-Albrecht-Straße rückwärts in den Hengstbachweg zurücksetzte. Der Radfahrer konnte eine Kollision nicht verhindern.

„Vermutlich dank seines getragenen Fahrradhelmes verletzte sich der Radfahrer nur leicht“, erklärt dazu die Polizei Northeim.