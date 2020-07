Sperrungen auf der B27 am Göttinger Autobahnzubringer

Göttingen. An der Leinebrücke Göttingen bleibt die rechte Fahrspur der B27, auf dem Autobahnzubringer, in östliche Fahrtrichtung bis 21. August gesperrt.

Aufgrund kurzfristiger Baumaßnahmen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr an der Leinebrücke in Göttingen muss die rechte Fahrspur der B27, auf dem sogenannten Autobahnzubringer, in östliche Fahrtrichtung bis zum 21. August gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung Göttingen mit. Von der Sperrung betroffen ist außerdem die Abfahrt „Im Rinschenrott“. Eine Umleitung über die Kreisverkehre am Lutteranger ist ausgeschildert.