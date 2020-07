Masken-Streit eskaliert in Göttingen: 80-Jährige angegriffen

Bundespolizisten haben in der Nacht auf Freitag einen Mann im Hauptbahnhof Göttingen vorläufig festgenommen. Der Berliner hatte zuvor eine 80-jährige Frau beleidigt, geschlagen und versucht, ihr die Koffer zu rauben. Das berichtet die Bundespolizei.

Die 80-Jährige saß demnach gegen Mitternacht auf einer Bank in der Bahnhofshalle. Der Berliner setzte sich mit einer Bierdose in der Hand neben sie. Er trug keinen Mund-Nasen-Schutz. Daher bat die Seniorin aus Dortmund darum, eine Maske aufzusetzen oder eine andere Bank zu nutzen. Der Mann reagierte nicht. So setzte sich die alte Dame auf eine gegenüberliegende Bank.

Masken-Streit im Bahnhof Göttingen: Mann gießt Bier über Seniorin

Der 35-Jährige folgte ihr und beleidigte sie in ordinärer Weise. Dann goss der angetrunkene Mann sein Bier über die alte Frau. Anschließend versuchte er, ihr zwei Rollkoffer zu entreißen. Da die Frau sie festhielt, schlug und trat der Mann auf die Koffer ein. Dabei traf er auch die Seniorin am Arm; sie schrie um Hilfe. Zwei Reinigungsmitarbeiter aus einem Schnellrestaurant wurden aufmerksam und halfen. Sie hielten den Berliner bis zum Eintreffen der Bundespolizisten fest.

Der Tatverdächtige verweigerte einen Alko-Test und wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und versuchten Raubes ein, so die Bundespolizei abschließend. pol/dpa