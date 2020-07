Dieb mit stark blutender Hand beraubt Tankstelle im Harz

Clausthal-Zellerfeld. Am frühen Montagmorgen kam es in einer Tankstelle in Zellerfeld zu einem Diebstahl. Von dem Täter gibt es eine detaillierte Beschreibung.

Am Montagmorgen kam es in der Tankstelle an der Goslarschen Straße in Zellerfeld zu einem Diebstahl. Davon berichtet die Polizei.

Demnach betrat ein Mann kurz vor 6 Uhr die Tankstelle. Er gab an, Zigaretten und Getränke im Wert von mehr als 100 Euro kaufen zu wollen und bat die Verkäuferin die Waren in eine Einkaufstüte zu packen.

Stark blutende Wunde

Da der Mann eine stark blutende Wunde an der rechten Hand hatte, bot die Verkäuferin ihm an, die Hand in der Toilette der Tankstelle zu waschen. Als der Mann von der Toilette zurückkam, ließ er sich die Tüte aushändigen.

Als ihm der Kaufpreis genannt wurde, drehte er sich jedoch um und verließ kommentarlos und ohne zu bezahlen die Tankstelle. Auch auf mehrfache Aufforderung reagierte er nicht und verschwand in der Goslarschen Straße, so die Polizei.

Täterbeschreibung

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, kräftige Figur, geschätztes Alter zwischen 30 und 40 Jahren, beige Hose, dunkle Kapuzenjacke mit auffälligen weißen Schriftzügen und Aufdrucken: Im Brustbereich und auf einem Ärmel befindet sich der Schriftzug „Hard Steel“ und auf dem Rückenteil die Silhouette eines Tieres.

Hinweise zu dem Täter an die Polizei Clausthal-Zellerfeld unter Telefon 05323/94110-0.