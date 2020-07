Unbekannter klaut 100 Euro Münzgeld am Automaten

Etwa 100 Euro an Münzgeld zahlte ein Northeimer am Dienstag zwischen 9 und 11 Uhr an einem Einzahlautomaten in der Alten Poststraße in Northeim ein. Doch das Geld landete nicht auf seinem Konto, sondern wohl bei einem bislang Unbekannten.

Die Polizei Northeim geht davon aus, dass die Buchung durch den Automaten nicht bearbeitet und das Münzgeld wieder ausgeworfen wurde. Das Bargeld wurde vermutlich durch eine derzeit unbekannte Person aufgefunden und unterschlagen.

Zeugen, die Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 0555170050 in Verbindung.