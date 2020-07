Goslar. Die Tat ereignete sich auf einem Firmengelände in der Ottostraße. Die Polizei sucht Zeugen.

In Goslar: Unbekannte klauen Batterien aus Lkw

Am Dienstagabend, vermutlich zwischen 22.20 und 22.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Diebe vier Batterien inklusive der dazugehörigen Anschlusskabel von zwei auf einem Firmengelände in der Ottostraße in Goslar abgestellten Mercedes-Sattelzugmaschinen mit KS-Kennzeichen.

Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 053213390 zu melden.