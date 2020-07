Defekte Gasleitung sorgt für Großeinsatz in Bad Harzburg

Eine defekte Gasleitung sorgte am Donnerstagabend für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Energieversorger in der Stadt Bad Harzburg. Über den Notruf wurde der Rettungsleitstelle Goslar um kurz vor 21 Uhr ein unklarer Gasgeruch in der Nordhäuser Straße/Bundesstraße 4 Höhe in einem Hotel gemeldet.

Die alarmierten Kräfte des Löschzugs Bad Harzburgs konnten dies bei Ankunft kurz darauf bestätigen und während umfangreiche E rkundungs- und Messarbeiten liefen, wurde parallel mit den zwischenzeitlich eingetroffenen Kräften der Ortsfeuerwehr Harlingerode ein Löschangriff (Wasser, Schaum und Pulver – dazu wurde weiteres Sonderlöschmittel von der Feuerwache Bad Harzburg nachgeführt) aufgebaut.

Leck wird in einer Baugrube entdeckt

In einer Baugrube, gegenüber einem Hotel konnte die Leckage schlussendlich lokalisiert werden. Durch den Gasversorger und eine Fachfirma wurde die defekte Stelle repariert – begleitet von mehreren Trupps unter Atemschutz in Löschbereitschaft.

Für den gesamten Zeitraum der Maßnahmen musste die Bundesstraße 4 zwischen Burgberg-Seilbahn und Ortsausgang in beide Richtungen voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Einsatzende für die Letzten Kräfte war gegen Mitternacht.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Vor Ort waren (35 Einsatzkräfte und 10 Fahrzeuge der Feuerwehren Bad Harzburg und Harlingerode, Rettungsdienst und Polizei und Energieversorger.

In einer Baugrube wurde das Leck gefunden. Foto: Florian Karlstedt / Feuerwehr Bad Harzburg