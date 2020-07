Dank Zeugenhinweis: Polizei erwischt 17-Jährigen beim Einbruch

Northeim. Der Jugendliche hatte versucht, in einen Kiosk in Northeim einzusteigen.

Auf frischer Tat konnte die Polizei dank eines aufmerksamen Anwohners einen 17-jährigen Einbrecher erwischen, der gerade versuchte einen Kiosk am Friedrich-Ebert-Wall in Northeim am 15. Juli gegen 2.30 Uhr aufzubrechen. Der Zeuge meldete der Northeimer Polizei, dass er verdächtige Geräusche höre und er einen Einbruch in den Kiosk vermute.

Jugendlicher hat Messer und Einbruchswerkzeug dabei

Kurze Zeit später konnten die alarmierten Beamten einen 17-Jährigen feststellen, der über die Außenjalousie des Kiosks offensichtlich einen Einstiegsort suchte. Er konnte auf frischer Tat festgenommen werden. Der Jugendliche führte zudem ein Einhandmesser und diverses Einbruchwerkzeug mit sich.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Diebstahl mit Waffen eingeleitet. An der Außenjalousie entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

An die Eltern übergeben

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige in die Obhut seines Erziehungsberechtigten übergeben.