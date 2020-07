Diebe reißen Zigarettenautomaten aus einer Hauswand

Um an Zigaretten zu gelangen, war einem unbekannten Dieb kein Mittel zu extrem. Am frühen Morgen des 14. Juli gegen 4 Uhr riss dieser kurzerhand einen kompletten Zigarettenautomaten aus seiner Verankerung an einer Hauswand in der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg.

Zeuge wird durch Knall aufmerksam

Eine Zeuge wurde durch einen lauten Knall aufmerksam, bemerkte die Diebe und verständigte die Polizei. Er konnte beobachten, wie der Automat in einen dunklen Pkw geladen wurde. Dieser flüchtete anschließend ohne Einschalten der Beleuchtungseinrichtungen in Richtung Angerstein. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im Tatzeitraum einen verdächtigen Pkw oder Täter beobachtet haben, teilen diese Hinweise bitte der Polizei Northeim unter 05555170050 mit.