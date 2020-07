Corona im Kreis Göttingen: 30 Personen sind aktuell infiziert

In Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell 30 Personen mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert, drei weniger als am Vortag. Dies meldet das Gesundheitsamt der Stadt Göttingen am Nachmittag des 14. Juli.

Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen liegt bei 1.320 (unverändert); davon sind 507 in der Stadt Göttingen gemeldet, 813 im weiteren Kreisgebiet. 1.209 Personen (+3) sind wieder von der Infektion genesen, 81 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben.

Der Wert der Neuinfektionen liegt für den Landkreis Göttingen bei 0,92 (Vortag 1,53).

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (6 / 0)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 0)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (84 / 1)

Stadt Bad Sachsa (80 / 4)

Flecken Bovenden (14 / 0)

Samtgemeinde Dransfeld (13 / 0)

Stadt Duderstadt (39 / 0)

Gemeinde Friedland (60 / 16)

Samtgemeinde Gieboldehausen (37 / 1)

Gemeinde Gleichen (16 / 1)

Stadt Göttingen (507 / 5)

Stadt Hann. Münden (21 / 2)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (44 / 0)

Stadt Herzberg am Harz (207 / 0)

Stadt Osterode am Harz (96 / 0)

Samtgemeinde Radolfshausen (5 / 0)

Gemeinde Rosdorf (36 / 0)

Gemeinde Staufenberg (6 / 0)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)