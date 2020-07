Clausthal-Zelerfeld. Die Täter hebelten mehrere Türen auf, durchsuchten die Mensa und Büros in Clausthal-Zellerfeld.

Einbruch in Uni-Mensa: Geld und Zigaretten geklaut

Zigaretten und Bargeld – dies war die Beute von Einbrechern, die die Mensa der Universität Clausthal heimgesucht haben. Am Montagmorgen, 13. Juli, wurde der Einbruch in das Gebäude in der Leibnizstraße im Unigebiet der Polizei gemeldet.

In der Zeit von Sonntag, 12. Juli, 12 Uhr, bis zu dem Tag sind der oder die Täter durch Aufhebeln einer Tür in das Gebäude gelangt. Dort wurden mehrere Büros durchsucht und ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Zigaretten und Bargeld wurden entwendet. Den entstandenen Schaden schätzen die Polizeibeamten auf 3500 Euro.