Fünf Männer attackieren Kiosk und klauen eine Flasche Wodka

Eine Flasche Wodka als Beute, ein verletzter Kioskmitarbeiter – dies ist die Bilanz eines Überfalls. Nach Ermittlungen der Polizei wurde am Abend des 12. Juli gegen 18.45 Uhr ein Mitarbeiter eines Kiosks in der Roten Straße in Göttingen von mehreren jungen Männern attackiert. Die Täter flüchteten vermutlich mit einer Flasche Wodka.

Angestellter wurde ins Krankenhaus gebracht

Der 21-jährige Angestellte musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05514912117 bei der Polizei Göttingen zu melden.