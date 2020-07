Tourist-Information Altenau startet Ferienprogramm

Altenau. Kleine Waldentdecker können in diesem Sommer in die Natur des Oberharzes eintauchen, unter anderem beim „Waldhexen-ABC“.

Das Waldstück am Altenauer Hüttenteich wird in diesem Sommer zur Experimentierküche für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Unter dem Motto „Waldkunst und Land Art“ erschafft die Waldpädagogin Angela Eilers am 20. und 30. Juli mit jungen Waldentdeckern Kunstwerke aus Fundstücken aus dem Wald.

Beim „Waldhexen-ABC“ mit der Waldpädagogin Beate Vitt am 25. August erleben die Kinder eine Märchen- und Bastelrunde und lernen die Harzer Wildkräuter kennen.

Kinder können in die Natur des Oberharzes eintauchen

„Die Ferien beginnen und der Sommer kommt zurück in den Harz. Aufgrund der besonderen Corona-Situation zieht es viele Einheimische und Harzurlauber in die Natur. Wir bieten Familien mit Kindern ein spannendes Ferienprogramm unter freiem Himmel“, sagt Sonja Müller, Eventmanagerin der Tourist-Informationen Oberharz. „Für unsere Waldentdecker-Events in Altenau sollten Kinder an wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und eine Rucksackverpflegung denken.“

Das waldpädagogische Sommerferienprogramm im Waldstück am Hüttenteich in Altenau ist eine Veranstaltungsreihe der GLC Glücksburg Consulting AG in Kooperation mit den Niedersächsischen Landesforsten und dem Waldpädagogikzentrum Harz.

Weitere Informationen und Programmänderungen über die Oberharzer Veranstaltungen werden regelmäßig im Internet auf www.oberharz.de sowie auf Facebook veröffentlicht.

Die Veranstaltungen „Waldkunst und Land Art“ sowie „Waldhexen-ABC“ sind jeweils für acht bis maximal zehn Kinder ausgelegt. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Kind. Anmeldungen nehmen die Tourist-Informationen Altenau, Clausthal-Zellerfeld und das Harz Welcome Center Torfhaus bis zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn entgegen. Anmeldungen werden auch unter Telefon 05328/8020 oder per E-Mail an info@oberharz.de entgegengenommen.