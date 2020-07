Kein Schnäppchen: Lindauer wird um Auto betrogen

Kein Schnäppchen wurde der Kauf eines Lindauers: der Mann kaufte am 18. Juni über das Verkaufsportal „ebay Kleinanzeigen“ einen Pkw Renault und überwies nach Kontaktaufnahme mit der mutmaßlichen Verkäuferin den Kaufpreis in Höhe von 4.000 Euro. Nach anfänglichem Schriftverkehr war die Verkäuferin plötzlich nicht mehr erreichbar. Zu der vereinbarten Lieferung des Pkw Renault kam es ebenfalls nicht. Der Lindauer erstattete Strafanzeige wegen Betruges. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

