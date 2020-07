Unbekannte durchsuchen Lkw nach Diebesgut

In der Nacht zum 7. Juli haben Unbekannte auf dem Northeimer Autohof zwei Sattelzüge nach möglichem Diebesgut durchsucht und vermutlich auch in einem Fall Ladung gestohlen. Die jeweiligen Fahrer befanden sich im Tatzeitraum schlafend im Führerhaus und bemerkten die Vorfälle erst am nächsten Morgen vor Fahrtantritt.

Bei einem Sattelzug aus Nordfriesland öffneten die unbekannten Täter die geschlossenen Hecktüren des Aufliegers und durchsuchten einige Kartons nach Diebesgut. Eventuell wurden aus einem der Kartons Akkuschrauber entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Im zweiten Fall wurde die Plane eines Sattelaufliegers aus Polen durch unbekannte Täter zerschnitten. Zu einem Entwendungsschaden kam es offenbar nicht. Der Schaden am Lkw wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Northeim unter 0555170050 entgegen.