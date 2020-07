Ärger beim Überholen, Schlägerei an der Bushaltestelle

Erst flogen die Worte, dann die Fäuste: ein Überholvergang im Straßenverkehr auf der Bundesstraße 3 zwischen Dransfeld und Scheden endete mit einer Schlägerei zwischen zwei 19 und 23 Jahre alten Autofahrern an einer Bushaltestelle am Mittwochabend, 1. Juli, wie jetzt die Polizei Göttingen berichtet.

Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme – vorbeifahrende Zeugen hatten die Beamten alarmiert – beschuldigten sich der 5er-BMW- und der Ford Escort-Fahrer gegenseitig, den anderen kurz zuvor auf der B 3 in Fahrtrichtung Scheden im Rahmen eines geplanten Überholvorganges behindert bzw. gefährdet zuhaben. Der eine Autofahrer hielt schließlich auf der Straße an. Es kam zu einem Wortgefecht, in dem man sich zu einem Treffen in der nahe gelegenen Bushaltestelle verabredete, um „die Sache zu klären“, wie die Polizei mitteilt.

Zeugen für den vermeintlichen Auslöser der Schlägerei werden gebeten, sich unter Telefon 05502999790 bei der Polizeistation Dransfeld zu melden.