VW-Bulli hängt am Abgrund - und die Feuerwehr kann nichts tun

Die Feuerwehr der Stadt Bad Harzburg wurde am Dienstagabend zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz gerufen. Zunächst für die örtlich zuständige Ortsfeuerwehr Harlingerode ging es in der Verlängerung der Kaltenfelder Straße in unwegsames Gelände Richtung Oker. Im Bereich des Rubeklints war ein VW-Bulli rechts von der Fahrbahn abgekommen und drohte in einen Graben zu rutschen, linksseitig drohte ebenfalls das Abrutschen.

Rüstzug nachgefordert

Nachdem der Einsatzleiter vor Ort schnell feststellen musste, dass mit „bordeigenen Mitteln“ nicht viel zu machen ist, wurden Kräfte und Mittel des Rüstzugs der Ortsfeuerwehr Bad Harzburg nachgefordert. Ein örtliches Kranunternehmen wurde zuvor angefragt, war aber nicht verfügbar.

Beim Versuch mit dem Rüstwagen an das havarierte Fahrzeug heranzukommen, wurde dieser im Heckbereich beschädigt, sodass dieser Einsatz auch abgebrochen werden musste. Auch mit angeforderten Sondergerät der FTZ (Feuerwehrtechnische Zentrale) konnte keine Bergung durchgeführt werden.

Als letztendlich auch der Fachberater des THW einen Einsatz, mittlerweile in der Dämmerung, abgelehnt hatte, wurde der Einsatz nach mehreren Stunden in Abstimmung mit der Polizei endgültig abgebrochen. Ein Kranunternehmen soll nun die Bergung des Bullis durchführen.