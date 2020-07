In Goslar: Unbekannte schießen nachts auf ein Mehrfamilienhaus

Schreck in der Nacht: Vermutlich mit einer Luftdruckwaffe haben bislang unbekannte Täter am 5. Juli gegen 2.31 Uhr die Fensterscheibe einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrparteienwohnhauses in der Mauerstraße in Goslar beschädigt.

Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05321/3390 zu melden.