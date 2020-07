Lkw-Fahrer fährt mit 3,5 Promille Schlangenlinien auf der A7

Das wird ein Nachspiel haben: In Schlangenlinien fuhr ein Lkw-Fahrer am 2. Juli auf der A7 bei Göttingen in Richtung Hannover. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten dies dem Notruf, da es zu mehreren gefährlichen Situationen mit überholenden Pkw kam. Beamte der Göttinger Autobahnpolizei eilten umgehend los, um den Lkw aus dem Verkehr zu ziehen. Dies gelang am Parkplatz Schwallenberg-Ost. Die Erklärung für die Fahrweise des Lkw war schnell gegeben, der 38-jährige Fahrer aus Schleswig-Holstein stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Gemessen wurde durch einen Atemalkoholtest ein Wert von 3,54 Promille. Die Fahrt war daraufhin umgehend beendet: Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

