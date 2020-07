Trinkgelage endet für zwei Northeimer im Gewahrsam

Hausverbot in der Bar und ein karges Zimmer für die Nacht – so endete der Samstag für einen 37-Jährigen. Aber nicht nur er musste aufgrund seines Alkoholkonsums letztlich ins Gewahrsam der Polizei Northeim, ein 33-Jähriger teilte aber dieses Schicksal.

Zunächst wurden die Beamten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Bar gerufen. Dort hatte die Betreiberin dem stark alkoholisierten 37-Jähriger Hausverbot erteilt, an das er sich nicht hielt. Da er sich wiederholt dort aufhielt, wurde ihm durch die Polizei ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er auch nicht nach, sodass er zur Durchsetzung des Platzverweises gegen 3 Uhr in Gewahrsam genommen wurde.

Kosten für Übernachtung werden genommen

Ebenfalls die Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte ein volltrunkener 33-Jähriger, der sich aufgrund der vorhandenen Alkoholisierung nicht mehr sicher alleine im Stadtgebiet fortbewegen konnte.

Beide Männer müssen mit einer Kostenrechnung für die Übernachtung rechnen.