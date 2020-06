Ein Mann kam in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn der L521 ab (Symbol).

Er stürzte in der Kurve: 73-jähriger Kradfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 73-Jähriger, als er am Montag, 22. Juni, bei einer Motorradfahrt stürzte. Darüber berichtet die Polizei Goslar in einer Pressemitteilung.

Demnach war der Mann aus Nordrhein-Westfalen gegen 16.20 Uhr unterwegs auf der L521 von Sieber nach St. Andreasberg. In einer scharfen Rechtskurve kam er mit seinem Krad nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Laut Informationen der Polizei verletzte sich der 73-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich.

Der Kradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Am Motorrad sowie an einem Leitpfosten entstand geringer Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 650 Euro.