Auf der Flucht vor den Angreifern stürzte das Paar, am Boden liegend wurde auf sie eingetreten (Symbol).

Göttingen. Etwa zehn unbekannte Teenager griffen ein Paar in Göttingen auf offener Straße an. Sie traten auf die beiden ein und stahlen einen Rucksack.

Gruppe Jugendlicher überfällt junges Paar in Groner Straße

Am frühen Sonntagmorgen wurden eine 24-Jährige und ihr 28-jähriger Freund in der Groner Straße, auf Höhe der Düsteren Straße, von einer etwa zehnköpfigen Gruppe überfallen. Darüber informierte jetzt die Polizei in einer Mitteilung.

Ersten Informationen zufolge war das Paar demnach auf dem Gehweg vom Kornmarkt kommend in Richtung Groner-Tor-Straße unterwegs, als sie unvermittelt von der Gruppe angegriffen wurden. Bei dem Versuch, vor der Gruppe zu fliehen, kamen beide Opfer zu Fall und wurden von den Tätern mittels Tritten attackiert. Der Frau entrissen sie hierbei einen schwarzen Rucksack der Marke „Mercedes-Benz“. Im Anschluss flüchtete die Gruppe in Richtung Groner Tor. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief laut Polizei ergebnislos.

Die beiden Opfer wurden verletzt zurückgelassen. In der Folge wurden sie durch eine eingesetzte Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt.

Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um acht Männer und zwei Frauen im Alter von etwa 13 bis 18 Jahren und einer Körpergröße von etwa 1,55 Meter bis 1,70 Meter handeln. Einer der Männer soll eine weiß-rote Jacke getragen haben, bei der das Muster schräg über der Brust verläuft. Eine der Frauen habe schwarze lange Haare bis zur Brust, ein schmales Gesicht und eine schlanke Figur gehabt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.