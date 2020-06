Telekom startet 5G-Initiative im Landkreis Göttingen

Die Telekom hat ihre 5G-Initiative in Deutschland gestartet, daran ist auch der Landkreis Göttingen beteiligt. Darüber informiert die Telekom. In Friedland, Gleichen, Göttingen, Hann. Münden, Jühnde, Scheden und Staufenberg wurden demnach Mobilfunkstandorte mit dem neuesten Mobilfunkstandard ausgestattet. Auch die Nutzer eines LTE-Smartphones sollen davon profitieren, denn die Mobilfunkstation erkenne, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhalte und versorge das Handy je nach Bedarf. Auch GSM und UMTS würden weiterhin bedient. Das 5G-Netz stehe mit seinem Leistungsvermögen und Möglichkeiten noch am Anfang, heißt es vonseiten der Telekom.

Seit Mittwoch können laut des Unternehmens mehr als 16 Millionen Menschen in Deutschland das 5G-Netz der Telekom nutzen. Das Unternehmen versorge somit deutschlandweit über 1.000 Städte und Gemeinden ganz oder teilweise mit dem neuen Mobilfunk-Standard. „Der Ausbau läuft auf Hochtouren weiter. Bereits Mitte Juli profitieren sogar über 40 Millionen Menschen in ganz Deutschland von 5G“, erklären die Verantwortlichen. „Das ist die größte 5G-Initiative Deutschlands. Wir bringen 5G für die Hälfte der deutschen Bevölkerung in die Stadt und auf das Land. Und dieses Etappenziel erreichen wir jetzt schon früher als geplant“, so Telekom-Deutschland-Chef Dirk Wössner.

Die Telekom nutzt dabei unterschiedliche Frequenzen so, dass sie sich in Reichweite und Geschwindigkeit ergänzen, teilt das Unternehmen mit. 5G funke in Großstädten in der Regel auf einer sehr hohen Frequenz, die höhere Geschwindigkeiten böten. Gleichzeitig reichen diese aber nicht besonders weit. Auf der niedrigeren Frequenz seien die Reichweiten der 5G-Antennen deutlich höher. Frequenzen mit großer Reichweite würden somit vor allem für die Flächenversorgung genutzt. Frequenzen mit kürzeren Reichweiten würden im städtischen Umfeld genutzt und sorgten so für die Versorgung vieler Nutzer und für noch höhere Geschwindigkeit.

Mehr Geschwindigkeit auf dem Land und in der Stadt

Mit dieser Kombination der zur Verfügung stehenden Frequenzen beschleunige die Telekom den 5G-Ausbau – gerade im ländlichen Raum, teilt das Unternehmen mit. Auch LTE solle durch die Technik-Offensive einen Schub erfahren. Die Nutzer erhielten ein weiteres Frequenzband für die Nutzung von LTE und somit mehr Bandbreite. Durch den Einsatz des sogenannten Dynamic Spectrum Sharing (DSS) werde ein zusätzliches Spektrum für LTE-Nutzer bereitgestellt. Mit DSS betreibt die Telekom zwei Mobilfunk-Standards parallel in einem Frequenzband. Die neue Technologie verteile das Spektrum bedarfsorientiert zwischen LTE- und 5G-Anwendern. Das Netz passt sich so automatisch dem Bedarf an.

DSS und das zusätzliche Spektrum erhöhen die Datenrate: Im ländlichen Bereich würden die Geschwindigkeiten teilweise mehr als verdoppelt. Dort könne mit bis zu 225 Mbit/s im Internet gesurft werden. In städtischen Gebieten sind es 600-800 Mbit/s in der Spitze.

Die Telekom hat bereits 2019 entschieden, chinesische Lieferanten aus dem sicherheitskritischen Kernnetz auszuphasen. Das gelte auch für das 5G-Kernnetz. Im Kernnetz befinden sich die zentralen Elemente zur Steuerung und Verarbeitung von Daten im Netz. Dagegen bestehe das Zugangs- oder Antennennetz aus den Funkmasten und den dazugehörigen Sende- und Empfangseinrichtungen. Eine Datenverarbeitung finde laut Unternehmen in diesem sogenannten „Radio Access Network“ (RAN) nicht statt.

„5G ist technisch kein eigenständiges Netz, sondern baut in das bestehende 4G-Netz neue Funktionen und technische Eigenschaften ein. Im Bereich des Antennen-Netzes ist es technisch nicht möglich, ein 5G-Upgrade eines bestimmten Herstellers auf 4G-Komponenten eines anderen Herstellers durchzuführen“, heißt es vonseiten der Telekom.