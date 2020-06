Grundschule Rhumspringe: Ein Kind positiv getestet

Die Grundschule in Rhumspringe.

Rhumspringe. Der Corona-Reihentest an der Grundschule in Rhumspringe ist abgeschlossen. Bei einem weiteren Kind wurde die Infektion nachgewiesen.

Beim Reihentest auf eine Infektion mit dem Corona-Virus an der Grundschule Rhumspringe gab es einen weiteren positiven Befund. Das betroffene Kind sowie seine Lerngruppe sind jetzt in häuslicher Quarantäne. Für alle weiteren Schüler kann am Mittwoch, 17. Juni, der Unterricht wieder starten. Die Untersagung durch das Gesundheitsamt für die vergangenen zwei Tage läuft aus, eine Verlängerung ist nicht erforderlich.

Das nun positiv getestete Kind hatte zuletzt am 4. Juni Kontakt mit seiner Lerngruppe. Die Quarantäne für die als Kontaktpersonen identifizierten Mitschüler kann somit relativ kurz ausfallen. Die vorsorgliche 14-tägige Beobachtungszeit auf mögliche Symptome läuft in Kürze ab, zumal die Kinder beim Reihentest am Sonntag teilgenommen und einen negativen Befund auf eine Corona-Infektion bekommen haben.

Test-Angebot trifft auf gute Resonanz

Gut 100 Personen hatten am freiwilligen Reihentest in der Grundschule Rhumspringe teilgenommen. Dieser war allen Schülerinnen und Schülern sowie Beschäftigten nach einer bestätigten Corona-Infektion zweier Kindern angeboten worden. „Die Eltern der Kinder haben das Angebot in großer Zahl angenommen. Das war eine Super-Resonanz. Ich bedanke ich mich ausdrücklich bei Eltern, Kindern und Schule für die Kooperation“, sagt Kreisrätin Marlies Dornieden, Leiterin des Krisenstabes des Landkreises.

Das Testteam sei von 8.30 bis 18 Uhr im Einsatz gewesen. „Die Testungen waren gut organisiert und wurden zuverlässig durchgeführt. Die Mannschaft ist eingespielt“, dankt Kreisrätin Dornieden den Beschäftigten.