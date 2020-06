Brandbekämpfer rücken zu Feuer im Wald aus

Am Einsatzort in Willershausen.

Willershausen. Ein Waldbrand wurde am Samstag der Kreisfeuerwehr Northeim gemeldet. Im Bereich der Aue in Willershausen wurde jedoch nicht gelöscht.

Die Meldung über einen Waldbrand im Bereich der Aue in Willershausen hat am Samstagvormittag, 13. Juni, Vollalarm für die Feuerwehren in der Gemeinde Kalefeld ausgelöst. Darüber berichtet die Kreisfeuerwehr Northeim in einer Pressemitteilung.

Demnach kam es im Bereich zwischen den Straßen Teichmühle und Am Lerchenberg gegen 11.32 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung, auch Flammen waren sichtbar. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte die Situation schnell aufgeklärt werden: Das Feuer war zuvor durch den Eigentümer ordnungsgemäß angemeldet worden.

Die weiteren anrückenden Kräfte, unter anderem auch die Technische Einsatzleitung Nord/Ost und das Technische Hilfswerk, konnten die Einsatzfahrten abbrechen. FFW