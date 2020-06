Kundgebung in Innenstadt von Einbeck verläuft friedlich

In der Einbecker Innenstadt fand am Freitag eine Versammlung der Einbecker Seebrücke bzw. OATE in der Markstraße statt. Diese verlief friedlich, wie die Polizei berichtet. Insgesamt nahmen demnach etwa 300 Menschen an der angemeldeten Kundgebung teil.

Im Anschluss wurde eine Spontandemonstration angezeigt, die nach einem erfolgten Kooperationsgespräch zwischen dem Anmelder und der Polizei unter der Einhaltung einer vorgegebenen Aufzugsroute genehmigt wurde. Die 190 Teilnehmenden gingen über die Benser Straße, Bismarckstraße, Altendorfer Tor, Beverstraße, Grimsehlstraße zum Einbecker Bahnhof. An diesem Ort wurde der Aufzug beendet.

Einsatzkonzept geht auf

„Unser Einsatzkonzept ist aufgegangen. Sowohl die Versammlung als auch der anschließende Spontanaufzug verliefen friedlich. Ich bedanke mich bei den Einsatzkräften unserer Inspektion sowie aus Hameln und Hildesheim und der Einsatzhundertschaft aus Göttingen“, betont der Einsatzleiter, Polizeioberrat Niklas Fuchs.

Auch der Leiter der Polizeiinspektion Northeim, Polizeidirektor Michael Weiner, verfolgte den Einsatz. „Gerade nach dem Vorfall am 10. Juni war es von besonderer Bedeutung, dass die Polizei in enger Kooperation mit der Stadt Einbeck alle erforderlichen Maßnahmen für einen friedlichen Einsatzverlauf schon im Vorfeld getroffen hat. Wir sind sehr froh, dass sich alle Teilnehmenden sehr kooperativ und friedlich gezeigt haben. Das ist ein deutliches Signal für die Zukunft“, sagt Weiner.