Braunlage. Mehrere Bereiche im Harz, darunter unter anderem Acker/Lonau, sind in den kommenden Wochen von Maßnahmen betroffen. Mit Einschränkungen ist zu rechnen.

An Nationalparkgrenzen geht es dem Borkenkäfer an den Kragen

In den kommenden Wochen wird der Borkenkäfer an der Grenze des Nationalparks im 500-Meter-Sicherungsstreifen intensiv bekämpft. Darüber informiert die Nationalparkverwaltung in einer Mitteilung.

„Nach den massiven Käferflugereignissen in den letzten Tagen – die letzte große Welle war zu Pfingsten – beginnen die Borkenkäfer ihre Entwicklung in den stehenden grünen Bäumen. Bis zum Ausflug der neuen Käfergeneration dauert es etwa sechs Wochen. In diesem engen Zeitfenster muss das Holz aufgearbeitet und aus dem Wald transportiert werden, damit die neue Käfergeneration nicht erneut weitere Fichten besiedeln kann“, erklären die Verantwortlichen dazu.

Zu beachten sei demnach, dass der Borkenkäfer nicht im Totholz aktiv ist, wie viele Bürger annähmen, sondern dass diese Käferentwicklung in noch grünen und scheinbar „gesunden“ Fichten stattfindet.

Besonders betroffene Bereiche

Das bedeute, dass besonders in Schwerpunktbereichen dieser Arbeiten immer wieder Wegesperrungen erfolgen müssen, die aus Sicherheitsgründen dringend zu beachten sind, betonen die Verantwortlichen. Außerdem wird ein verstärkter Holztransport auch im weiteren Umfeld dieser Bereiche stattfinden.

Besonders betroffen sind die Bereiche Acker/Lonau, Bärenbrücke bis B4 und B27, im Norden der Linienweg, Grenzweg und Wiesenweg sowie in Sachsen-Anhalt der Bereich Glashüttenweg, Eschwegestraße, Kiesgrubenweg und Kirchstieg.

Insbesondere die Radfahrer werden um besondere Beachtung gebeten, erklärt Sabine Bauling, die Fachbereichsleiterin Waldentwicklung und Wildbestandsregulierung im Nationalpark Harz.