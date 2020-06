Aktuell kein Lockdown in Göttingen geplant

In der Tiefgarage des Iduna-Zentrum wurden die etwa 600 Bewohner am Wochenende in Zelten auf Covid-19 getestet.

In Göttingen soll es aktuell nicht zu einem Lockdown für die Stadt kommen. Das teilte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Dienstag, 9. Juni, in Hannover mit. Nach dem Corona-Ausbruch hätten Stadt und Kreis Göttingen bislang alles Nötige zum Eingrenzen des Infektionsgeschehens getan. Im Moment gebe es demnach keinen Anlass für weitere Maßnahmen wie etwa die Rückkehr zu einem Lockdown in der Universitätsstadt.