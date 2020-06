Kreisfeuerwehr Goslar bildet Fachzug „Waldbrand“

Die Kreisfeuerwehr Goslar trägt der zunehmenden Gefahr von Vegetationsbränden im Landkreis Goslar Rechnung und hat aus den vorhandenen Strukturen einen Fachzug „Waldbrand“ zusammengestellt. Hierzu wurden nach einem Vorschlag des Kreisbrandmeisters aus den einzelnen Ortsfeuerwehren Fahrzeuge bestimmt, die im zukünftigen Fachzug im Einsatzfall zusammengezogen werden können und anschließend als geschlossene Einheit in den Einsatz gebracht werden. Das berichtet die Kreisfeuerwehr in einer Pressemitteilung.

Der Fachzug Waldbrand wird nur auf Anforderung des bei einem Vegetationsbrand örtlich zuständigen Einsatzleiters, auf Anforderung des für das Einsatzgebiet jeweils zuständigen Stadt- oder Gemeindebrandmeisters oder auf Anforderung des Kreisbrandmeisters oder der jeweiligen Stellvertreter im Amt, alarmiert und eingesetzt. Der Fachzug wird vornehmlich nur im Landkreis Goslar eingesetzt. Er ist nicht für überörtliche Einsätze vorgesehen, allerdings kann er auch bei der nachbarlichen Löschhilfe in den angrenzenden Landkreisen zum Einsatz kommen.

Der Waldbrand-Fachzug wird von den Feuerwehren aus den Städten und Gemeinden und der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Goslar gebildet. Es sind ein Führungsfahrzeug, zwei Löschfahrzeuge vom Typ LF KatS (Bundesfahrzeuge), zwei Tanklöschfahrzeuge und ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Löschwasser (10.000 Liter) integriert. Das derzeit in der Beschaffung befindliche Waldbrand-ATV (All-Terrain-Vehikel) wird dem Fachzug nach der Auslieferung ebenfalls zugeordnet.

Die taktische Aufgabe des Fachzuges besteht in erster Linie darin, eine mobile Brandbekämpfung (Moskitotechnik) und Pump in Roll-Technik (Wasserabgabe während des Fahrens) mittels Tanklöschfahrzeugen und dem ATV von einer mobilen Wasserentnahmestelle aus, durchzuführen. Zudem ist der Fachzug in der Lage, eine eigenständige Löschwasserversorgung mittels zweier Löschgruppenfahrzeuge (LF KatS) und eines Pufferspeichers mit 10.000 Liter Löschwasser sicherzustellen.

Vegetationsbrandausrüstung

Die Bereitstellung von Löschwasser erfolgt zum einen in dem 10.000 Liter fassenden Abrollbehälter und zusätzlich in mobilen Löschwasser-Faltbehältern, die sich selbstständig beim Befüllen mit Wasser aufrichten. Die beiden Tanklöschfahrzeuge im Fachzug sind zudem mit spezieller Vegetationsbrandausrüstung ausgestattet, bzw. wird die Ausrüstung in Kürze noch aufgestockt.

Am Montag trafen sich die Feuerwehren, die den zukünftigen Fachzug stellen, auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Goslar. Von Kreisbrandmeister Uwe Fricke wurden die anwesenden Führungskräfte in die Aufgaben eingewiesen. Der Zugführer des neuen Fachzuges ist der ehemalige Ortsbrandmeister Thomas Bremer von der Ortsfeuerwehr Clausthal-Zellerfeld. „Die Kreisfeuerwehr Goslar ist nun in der glücklichen Lage, bei Bedarf schnell einen schlagkräftigen Fachzug für die Vegetationsbrandbekämpfung zur Unterstützung der jeweiligen Einsatzkräfte zu entsenden“, heißt es in der Pressemitteilung.