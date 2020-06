Extinction Rebellion plant Protestwelle in ganz Göttingen

Die Organisation Extinction Rebellion Göttingen kündigt in einer Mitteilung eine „Protestwelle in der ganzen Stadt“ Göttingen an. Demnach wollen die Göttinger Akteure zwischen dem 12. und 21. Juni „gegen die unzureichende Reaktion der Bundesregierung auf Klimakrise und Artensterben“ protestieren. Die Protestaktionen reihen sich ein in eine „dezentrale Rebellionswelle“ unter dem Titel #WeiterSoWarGestern in ganz Deutschland, heißt es vonseiten der Verantwortlichen.

Die Protestaktionen werden zum Beispiel Fahrraddemos, Tanzflashmobs, eine Kunstinstallation demonstrierender Bäume, Müllsammelaktionen und eine Menschenkette umfassen. Weitere Protestaktionen sollen unangekündigt stattfinden. „Sie werden zu jeder Zeit strikt gewaltfrei sein und die geltende Corona-Verordnung einhalten“, kündigen die Verantwortliche an.

„Es ist wissenschaftlicher Konsens, dass wir mit rasender Geschwindigkeit auf eine lebensfeindliche Welt zusteuern. Wieso fordert die Wissenschaftsstadt Göttingen nicht von der Bundesregierung, dementsprechend zu handeln“, fragt Jana Mestmäcker von Extinction Rebellion Göttingen.

Die Organisation fordere laut Mitteilung „die Offenlegung der existenziellen Bedrohung durch Klimakrise und Artensterben“, Treibhausgas-Neutralität bis 2025 und „den Stopp ökologischen Raubbaus“ sowie ein demokratisches Krisenmanagement mit repräsentativen Bürgerversammlungen als Erweiterung der parlamentarischen Demokratie.

Die angekündigten Protestaktionen sind eine Fahrraddemo und Tanzflashmobs am Samstag, 13. Juni, um 10.30 Uhr. Treffpunkt ist der Cheltenham-Park an der Wiese neben der Stadthalle Göttingen. Es folgt die Aktion „Demonstrierende Bäume“ ab Sonntag, 14. Juni, am Stadtwall, eine Menschenkette voraussichtlich am Samstag, 20. Juni, um 11 Uhr am Gänseliesel und eine Müllsammelaktion am Sonntag, 21. Juni, um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Cheltenham-Park am Schwänchenteich.