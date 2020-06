Stand Sonntag: Zahl der Corona-Infizierten steigt auf 1.025

Osterode. Aktuell sind 226 Personen in Stadt und Landkreis Göttingen am Corona-Virus erkrankt.

Aktuell sind 226 Personen in Stadt und Landkreis Göttingen am Corona-Virus erkrankt, 44 mehr als zuletzt gemeldet. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen steigt um 47 auf 1.025; davon sind 312 in der Stadt Göttingen gemeldet, 713 im weiteren Kreisgebiet. Aktuell sind 722 Personen wieder von der Infektion genesen (drei mehr als zuletzt), 77 Personen sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 verstorben. Das meldete die Verwaltung am Sonntagabend.

Fallzahlen aus den einzelnen Orten

Fallzahlen im Altkreis: Gemeinde Bad Grund 45 Infizierte und 4 Erkrankte, Stadt Bad Lauterberg 83/4, Stadt Bad Sachsa 76/3, Samtgemeinde Hattorf 43/3, Stadt Herzberg 207/9, Stadt Osterode 98/9 und Gemeinde Walkenried 4/0.

Die Situation vor Ort:

