Polizei sucht Maßregelvollzugs-Patienten

Die Polizei fahndet seit dem Abend des 6. Juni nach dem im Maßregelvollzug Moringen untergebrachten Detlef Artur Johan Schneider (Foto), Jahrgang 1963. Er ist nach einem genehmigten Ausgang nicht zurückgekehrt.

Schneider wird so beschrieben: etwa 194 Zentimeter groß, schlanke, kräftige Gestalt, Glatzenträger, Raucher, Brillenträger (schwarzes Gestell), bekleidet mit buntem Hemd, heller langer Hose, führt einen Regenschirm mit. Er wurde vermutlich zuletzt am Autohof Westerlange/Autohof Northeim Nord (direkt an der A7 gelegen) gesehen.

Die Polizei bittet darum, nicht an diese Person heranzutreten. Bei Antreffen der Person ist unmittelbar die Polizei Northeim, Telefon 05551/7005-0, oder jede andere Polizeidienststelle unter der Notrufnummer 110 zu verständigen.