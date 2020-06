Corona-Massentest im Iduna-Zentrum Göttingen läuft

Medizinische Helfer stehen in einem aufgebauten Zelt für die Covid-19-Testung in der Tiefgarage des Iduna-Zentrums in Göttingen. Am Freitagvormittag beginnend, sollen alle Bewohner des gesamten Hochhauses bis zum Sonntag auf das Coronavirus getestet werden.

Göttingen. Die Stadt startete am Freitag den Massentest im Hochhauskomplex Iduna-Zentrum. Hunderte Göttinger Schulkinder müssen in Quarantäne.

Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen müssen voraussichtlich mehrere hundert Schulkinder für zwei Wochen in Quarantäne. Betroffen seien die Klassen der Kinder, die sich in Folge von Regelverstößen bei Privatfeiern zum muslimischen Zuckerfest mit dem Virus infiziert hatten, sagte Sozialdezernentin Petra Broistedt (SPD) am Freitag. Unter den bislang 120 Infizierten im Zusammenhang mit den Privatfeiern befinden sich 39 Schülerinnen und Schüler.

Für alle Kinder und Jugendlichen, die nun in Quarantäne müssen, sei dies ein großes Problem, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Stadtschülerrats, Tim Wiedenmeier. „Das bedeutet weitere soziale Abschottung. Die ist schwer zu ertragen.“ Wie viele Jungen und Mädchen genau betroffen sind, konnte ein Stadtsprecher zunächst nicht sagen.

Unabhängig von den Quarantäne-Maßnahmen sollen die Göttinger Schulen, die wegen des Corona-Ausbruchs allesamt geschlossen wurden, ab Montag den Betrieb unter Auflagen wieder aufnehmen, sagte Sozialdezernentin Broistedt. Die Schulen erhielten dazu einen umfangreichen Katalog mit Verhaltensmaßregeln.

Dreitägiger Massentest im Hochhauskomplex gestartet

Unterdessen hat die Stadt am Freitag mit dem geplanten dreitägigen Massentest im Hochhauskomplex Iduna-Zentrum begonnen, der als Schwerpunkt des Corona-Ausbruchs gilt. Daran hätten sich am ersten Tag knapp 220 Bewohner beteiligt. Die Menschen seien sehr kooperativ gewesen, sagte ein Verwaltungssprecher. Nennenswerte Zwischenfälle gab es nach Angaben der Polizei nicht. Die Beamten waren vor Ort, weil die Verwaltung angekündigt hatte, die verbindliche Teilnahme an dem Test zur Not mit Hilfe der Polizei durchzusetzen.

Einsatzkräfte der Polizei vor dem Hochhaus-Komplex Iduna-Zentrum. Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen hat die Stadt am Freitag mit einem Massentest begonnen. Mehrere Hundert Bewohner eines Hochhaus-Komplexes sollen dabei auf eine mögliche Infektion mit dem Virus untersucht werden. Bei mehreren größeren privaten Feiern haben sich in Göttingen zahlreiche Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Foto: Swen Pförtner / dpa

In dem Wohnkomplex am Rand der Innenstadt sind nach Angaben der Stadt rund 600 Menschen gemeldet. Die Behörden vermuten allerdings, dass dort noch sehr viel mehr Personen leben. Wie sichergestellt werden kann, dass auch die nicht gemeldeten Bewohner zum Test erscheinen, blieb offen. Der Massentest soll bis Sonntag abgeschlossen sein.

250 Bewohner und Mitarbeiter eines Altenheims getestet

Unabhängig davon wurden am Freitag in Göttingen auch rund 250 Bewohner und Mitarbeiter eines Altenheims getestet, nachdem sich ein Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Weil viele Mitglieder der Großfamilien aktiv Sport treiben, hatte die Stadt in dieser Woche allen Göttinger Sportvereinen den Trainings- und Wettkampfbetrieb untersagt.

Weitere mögliche Einschränkungen machte die Göttinger Stadtverwaltung vom aktuellen Verlauf des Infektionsgeschehens abhängig. Gefragt, wie er die neuerliche Lage einschätze, hatte Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) am Donnerstagabend geantwortet: „Die Ampel steht auf dunkelgelb.“ dpa

