Motorradkontrollen im Harz: Biker fährt 172 statt 80 km/h

Die Polizeiinspektion Goslar nahm am Pfingstwochenende Motorradkontrollaktionen im Rahmen der Kooperation „Sicher durch den Harz“ vor. Dabei wurde mit den Fahrern durch Polizei und Tüv Nord das persönliche Gespräch gesucht, um über die Gefahren des Motorradfahrens im Oberharz aufzuklären.

Bei drei Geschwindigkeitsmessungen auf der B4 wurden insgesamt 228 Verstöße festgestellt, davon wurden 209 Verstöße durch Kradfahrer begangen. Gegen 63 davon werden laut Polizei zukünftig Fahrverbote von einem bis zu drei Monaten verhängt, hierbei handelt es sich ausschließlich um Motorradfahrer.

Die höchste Überschreitung am Pfingstsonntag betrug 92 km/h. Dieser Motorradfahrer wurde in einer 80-Zone mit 172 km/h gemessen. Den Fahrer erwarten mindestens ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte und 600 Euro Bußgeld. Ein weiterer Fahrer wurde am Pfingstmontag statt der erlaubten 100 km/h mit 154 gemessen.