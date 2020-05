78-Jährige wird bei Unfall in Northeim verletzt

Northeim. Eine verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Northeim.

Demnach befuhr eine 78-Jährige mit ihrem Pkw die Einbecker Landstraße in Richtung Langenholtensen. An der Kreuzung Scharnhorststraße/Rückingsallee wollte sie nach links in die Scharnhorststraße abbiegen und übersah dabei den ihr entgegenkommenden Pkw eines 40-jährigen Herzbergers, der die Einbecker Landstraße geradeaus in Richtung Autohof befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 78-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Aufprall verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Northeimer Krankenhaus gebracht.

Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro, heißt es vonseiten der Polizei.