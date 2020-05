Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer im Harz

St. Andreasberg. Auf Höhe der Ortslage Jordanshöhe hat der Mann in Folge eines Fahrfehlers in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Kraftrad verloren.

Am Samstagabend gegen 19.35 Uhr ist ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Korschenbroich im Harz verunglückt. Laut Polizei war der Mann auf der Landesstraße 519 in Richtung St. Andreasberg unterwegs.

Auf Höhe der Ortslage Jordanshöhe hat er in Folge eines Fahrfehlers in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Kraftrad verloren und stürzte. Er rutschte circa 20 Meter über die Fahrbahn und kam dann an der rechtsseitigen Schutzplanke zum Stillstand, schildert die Polizei den Unfallhergang.

Bei dem Unfall wurde der Kradfahrer schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.