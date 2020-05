Autofahrer mit 1,9 Promille fährt gegen Zaun und geparkten Pkw

Northeim. Am Freitag gegen 1.25 Uhr beobachteten Zeugen einen Autofahrer, der mit einem Pkw erst gegen ein geparktes Auto und dann beim Rückwärtsfahren gegen einen Grundstückszaun fuhr. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Die Atemalkoholkontrolle bei dem 31-jährigen Unfallverursacher ergab laut Polizei einen Wert von 1,9 Promille. Anschließend wurde ihm in der Northeimer Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. An den Autos und dem Zaun entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder