Drohender „Ehrenmord“: Irakerin darf nicht abgeschoben werden

Weil ihr in ihrer Heimat ein sogenannter „Ehrenmord“ droht, darf eine irakische Staatsangehörige nicht in ihr Herkunftsland abgeschoben werden. Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen entschieden. Das Gericht gab damit einer Klage einer jungen Irakerin gegen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge teilweise statt.

Die Behörde hatte ihren Asylantrag abgelehnt und entschieden, dass sie keinerlei Aufenthaltsberechtigung habe und deshalb innerhalb von 30 Tagen Deutschland verlassen müsse. Anderenfalls drohe ihr die Abschiebung.

Nach Ansicht des Gerichts steht der Irakerin jedoch ein subsidiärer Schutzstatus zu. Grund: Es sei davon auszugehen, dass die Klägerin bei einer Rückkehr familiärer Gewalt ausgesetzt sein werde und sogar Todesgefahr drohe.

Die junge Irakerin hatte, ehe sie im Herbst 2015 ihr Heimatland verließ, zusammen mit ihren Eltern, ihrem Bruder und ihrer Schwester in der Stadt Kerbala gelebt. Ihren Asylantrag begründete sie damit, dass ihr Vater sie schwer misshandelt und mit dem Tod bedroht habe, weil sie heimlich einen der Familie nicht genehmen Mann geheiratet habe. Der Vater habe sie als Schande für die Familie bezeichnet und verstoßen.

Daraufhin sei sie mit ihrem eigenen Schmuck und dem Gold ihrer Mutter zu einer Freundin gegangen, die ihr bei der Flucht geholfen habe.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte ihren Asylantrag ab und wollte ihr zudem weder die Flüchtlingseigenschaft noch den subsidiären Schutzstatus zuerkennen. Die Behörde hielt ihre Angaben für unglaubhaft, da diese zu detailarm und vage gewesen seien. Das Gericht kam indes zu einer anderen Einschätzung.

Heimlich religiös geheiratet

Die Klägerin habe bei ihrer Anhörung in der mündlichen Verhandlung ein schlüssiges und kongruentes Verfolgungsgeschehen nachvollziehbar vorgetragen. Demzufolge hatte sich die Irakerin an der Universität in einen jungen Mann verliebt.

Als dieser um ihre Hand anhielt, habe ihre Familie dies abgelehnt. Sie sollte stattdessen einen Cousin heiraten. Um zu verhindern, dass sie weiter Kontakt zu ihrem Freund hielt, habe die Mutter ihr ein Handy weggenommen.

Die Klägerin gab an, dass sie sich darüber hinweggesetzt und bei einem Scheich heimlich religiös geheiratet hätten. Ihr Freund habe gemeint, dass ihr Vater dann keine andere Möglichkeit mehr hätte, als „Ja“ zu sagen. Als ihre nichtsahnenden Eltern ihr untersagten, nach den Semesterferien wieder an die Universität zu gehen, habe sie ihren Freund gebeten, noch einmal um ihre Hand anzuhalten. Danach sei er plötzlich nicht mehr auffindbar gewesen.

Sie habe dann ihrer Mutter erzählt, dass sie schon verheiratet sei und keinen anderen Mann heiraten könne, worauf diese in Ohnmacht gefallen sei. Nachdem ihr Vater davon erfuhr, habe dieser sie geschlagen, mit dem Tode bedroht und aus der Familie verstoßen.

Mittlerweile habe der Clan ihre Familie ausgeschlossen und sie zur Tötung „freigegeben“, um die „Familienehre“ wiederherzustellen. Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts Göttingen ist der Klägerin, da ihr keine Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe drohe, zwar keine Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, wohl aber subsidiärer Schutz (siehe Info am Textende).

Es sei „mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit“ zu befürchten, dass ihr in ihrer Heimat durch ihren Vater oder andere männliche Familienmitglieder Gewalt und damit ein ernsthafter Schaden drohe.

Hintergrund: Subsidiärer Schutz

Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wird subsidiärer Schutz Menschen gewährt, die nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention oder das deutsche Grundrecht auf Asyl fallen, denen jedoch in ihrem Herkunftsland individuell ein ernsthafter Schaden droht. Subsidiär schutzberechtigt seien Menschen, die „stichhaltige Gründe dafür vorbringen, dass ihnen in ihrem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht und sie den Schutz ihres Herkunftslands nicht in Anspruch nehmen können oder wegen der Bedrohung nicht in Anspruch nehmen wollen.“

Als ernsthafter Schaden gelte: die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung, eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.

Subsidiär Schutzberechtigte erhalten eine Aufenthaltserlaubnis. Diese gilt zunächst ein Jahr und kann dann für jeweils weitere zwei Jahre verlängert werden.