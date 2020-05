Auto überholt trotz Gegenverkehr – Radfahrerin verletzt

Verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich bereits am 6. Mai gegen 14.15 Uhr in der Göttinger Calsowstraße ereignete. Das meldete die Polizei am Dienstag.

Demnach war die Frau mit ihrem Pedelec aus Richtung Schillerwiesen kommend in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihr in der scharfen Rechtskurve zwischen den Hausnummern 71 und 73 zwei Fahrzeuge entgegenkamen. Das hintere Kfz setzte zum Überholen an und kam der Radfahrerin dabei so nah, dass sie das Gleichgewicht verlor und auf die Fahrbahn stürzte.

Ob es zu einer Berührung mit dem Pkw kam, kann die 69-Jährige nicht mehr sagen. Nach der Behandlung im Krankenhaus meldete sie den Vorfall der Polizei. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Nach Angaben der Verletzten soll es sich vermutlich um einen hellen kleineren Pkw mit einer Firmenaufschrift gehandelt haben.

Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0551/491-2215.